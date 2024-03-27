أحداث شيقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل جودر الذي عرضت الحلقة الأولى منه اليوم الثلاثاء، فبعد أن بدأت ياسمين رئيس في دور شهرزاد بقص حكاية جودر على ياسر جلال في دور شهريار تجنبا لقطع رأسها بعد زواجه منها مثل ما كان يفعل مع كل فتيات المدينة انتقاما لتعرضه للخيانة من قبل، بدأت حكاية جودر بولادته، والتي كانت مفتاح الفرج لأسرته مثل كونه مفتاح كنز الشمندر لقوى الشر الذي تريد الحصول عليه لتحكم العالم.

مسلسل جودر الحلقة الأولى.. ماذا يحدث لكنز الشمندر بعد ولادة جودر؟

ظهرت قوة الشر في مسلسل جودر لتمثل دور كبيرتها الفنانة نور، والتي دار حديث بينها وبين بعض الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على كنز الحكيم شمندر، ليتحدثوا عن ولادة جودر الذي حدده الحكيم شمندر ليكون هو مفتاح الوصول للكنز وحاميه.

ياسر جلال يؤجل قتل شهرزاد

وعندما أتى مسرور السياف لأخذ شهرزاد عند بزوغ الفجر لقطع رأسها مثل ما أمره شهريار ليفعل عندما يتزوج من كل فتاة في مسلسل جودر، أمر شهريار مسرور بأن يتركها حتى تنتهي من الحكاية التي بدأتها له والتي لم تنهيها بعد أن تعلق بها، ويطلب منه أن يأتي في الغد لتنفيذ الحكم عليها بعد أن تنتهي من قص حكاية جودر عليه.