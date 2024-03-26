ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد لقلعة آلموت

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، عدة أحداث كان في مقدمتها إعلان زوجته الخصام بينهما، بقولها «تجنبني يا حسن لأنك أصبحت عدوي»، وذلك ردًا منها على قتله لابنه الحسين، في الحلقة 15، وذلك بعد قتل الحسين للعالم نوري زين.

كما شهدت الحلقة، فراقا جديدا بين الصباح وعمر الخيام، الذي طلب من الصباح الخروج من القلعة، خاصة بعد قتل حسن لابنه، حيث قال له «كان عندي اتنين أصحاب وأنت قتلتهم بإيدك يا حسن».

واستطاع برزك أميد النيل من خليفة الصباح الذي كان مُكلفا بقتل الغزالي وصار فيما بعد من أتباعه، ورفض قتله، حيث تلاقوا في السوق، وجرت بينهما مبارزة، انتصر فيها برزك، ومن ثم يعود برزك لقلعة آلموت مرة أخرى بخبر جديد، وصادم، ألا وهو خروج جيش السلاجقة من جديد بأمر من السلطان بركياروق لحصار القلعة مرة أخرى.

يضع الصباح خطة لإنقاذ أتباعه من الحصار، وعقد اتفاقا مع القبائل المجاورة، وإرسال بعض الرسائل المضللة، لتضليل جيش السلطان، وجند شبابا في جيش السلطان موالين له.

وانتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بانتشار دخان كثيف في غرفة حسن الصباح، وقام بفتح الباب وجد النيران مشتعلة، وهذا ما نعرف سره في الحلقة المقبلة.