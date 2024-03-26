مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. فشل محاولة اغتيال الإمام الغزالي

تتصاعد الأحداث في مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 16، حيث فشل مرسول حسن الصباح في قتل الإمام الغزالي، بل بالعكس أصبح من اتباعه، وطلب شيخ الجبل من برزك أميد قتل هذا الشاب.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين

وبعد قتل ابن حسن الصباح «الحسين» شيخه الداعية نوري زان، يعاتبه حسن الصباح على قتله للداعية ويأمر بمحاكمته، ويقرر وضعه في سجن القلعة، وعرضه في اليوم التالي على القضاء، حيث يحكم عليه بالقتل ويحاول الجميع إرجاعه عن قراره، ولكنه أصر على موقفه، وقتله أمام والدته.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نضال الشافعي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

وتعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين ، في تمام الساعة 9:15 مساءا، ثم الساعة 11 مساء على قناة DMC دراما.

ولا يقتصر موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC فقط، بل تتيح منصة Watch It لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين في تمام الساعة 7:15 مساء.