عودة ضخ المياه لقرى أبوصوير بالإسماعيلية بعد إصلاح ماسورة رئيسية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، الانتهاء من أعمال إصلاح خطين لمياه الشرب بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، وإعادة الضخ مجددًا.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ في بيان رسمي: «جرى إصلاح كسرين قطر كل منهما 10 بوصة بمركز ومدينة أبوصوير، وإعادة ضخ المياه للمدينة بالكامل بصورة طبيعية».

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركت تحركت بشكل فوري وسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح، نظرًا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط.

وأضاف في بيان: «الكسر تسبب في انقطاع المياه عن عدد من القرى في الإسماعيلية ، حيث جرى تشكيل الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، حتى إصلاح العطل بكل دقة وسرعة».

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، قد وجَّه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ تخفيفًا عليهم ولعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.