«مياه القناة»: انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في الشوارع والميادين

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن جميع المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري وسيارات التدخل السريع والسيارات المدمجة انتشرت في أماكن التمركز المخصصة لها لرفع مياه الأمطار.

وأضاف «عصمت»، في بيان، أن السيارات منتشرة في الشوارع والميادين على مستوى محافظات إقليم القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

عصمت: رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

وتابع أن السيارات تعمل على رفع تراكمات مياه الأمطار، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة إلى متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها على الفور.

كما أكد أنه تم الدفع بـ«طلمبات الكوبوتا» في المناطق التي تشهد تراكم كبير للمياه، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأشار إلى أن أنه يجري المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.