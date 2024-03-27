مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. شريف منير ورانيا يوسف زوجين غير متفاهمين

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين بذهاب شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين لخبير علاقات زوجية حتى يستطيع حل مشكلة الملل الزوجي التي يعانيان منها بعد مرور 25 عامًا على زواجهم، ويرجع ذلك الملل وعدم التفاهم إلى أنهما يعملان معا في شركة دعايا وإعلان، وأن كلاهما في منصب رئيس مجلس الإدارة، وهذا ما شهدناه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى.. شريف منير ورانيا يوسف زوجين غير متفاهمين

أظهرت المواقف بين أدهم وياسمين في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأولى أنّهما وصلا لمرحلة من عدم التفاهم في علاقتهم الزوجية، إذ يتعمد كلا منهما أن يقوم بأفعال يستاء الآخر منها، فضلًا عن تكرار المشاداة بينهما على أصغر المواقف، وتحديدًا مواقف متابعته لكرة القدم، إذ إنّ أدهم مشجع متعصب لفريق نادي الزمالك.

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين، وميمي جمال في دور والدة ياسمين ومروة عبد المنعم في دور ريكو صديقة ياسمين، ويذاع المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc.