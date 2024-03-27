مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. طلاق شريف منير ورانيا يوسف في عيد زواجهما

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين حول علاقة «أدهم» يلعب دوره الفنان شريف منير، و«ياسمين» الفنانة رانيا يوسف، بعد 25 عاما من الزواج، إذ يشعر كلاهما بالملل تجاه الآخر، ما يجعلهم في وضع متوتر في تعاملاتهم معظم الوقت، إذ دائما ما تندلع بينهما مشادات حتى في أبسط الأشياء.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1

شهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1، ذكرى عيد زواج أدهم وياسمين رقم 25، وبالرغم من أن ياسمين لم تتذكر ذكرى زواجهما، إلا أنها بمجرد أن قامت ابنتها بتذكيرها بتلك المناسبة، حرصت على أن تأخذ ذلك على زوجها أدهم الذي نسى تلك المناسبة، حتى تستطيع إيجاد سبب يجعلها تلوم عليه، وتبين له مدى إهماله لتلك العلاقة، ثم يخبرها أن تأخذ ما يكفيها من المال لشراء ما ترغب به.

طلاق شريف منير ورانيا يوسف في عيد زواجهما

في مشهد آخر نجد أدهم وياسمين في اجتماع عمل مع أحد العملاء، طلب منهما تنظيم حملة دعائية لشركته، ولم تنجح الحملة الإعلانية في مسلسل بقينا اتنين، ما جعله يتحدث معهم بانفعال، وعندما تحدث مع أدهم بحديث غير لائق، ليشكك في نزاهته في العمل، ترك أدهم الاجتماع لياسمين التي تعاقدت مع ذلك العميل دون أخذ شيكات منه، لتنشب مشكلة بينهما، وتطلب ياسمين الطلاق، وبمجرد إلقاء اليمين عليها وعند دخولهما المنزل، فاجأهما أبنائهما وأصدقاءهما وأقاربهما بالاحتفال بهم بمناسبة عيد زواجهما.