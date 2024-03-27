الدفاع الجوي الروسي ينجح في إسقاط 18 هدفا فوق بيلجورود كتب: شريف سليمان 12:52 ص | الأربعاء 27 مارس 2024 روسيا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي نجح في إسقاط 18 هدفا جويا فوق بيلجورود الروسية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير سياسي: أوكرانيا تحولت إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا روسيا توجّه ضربات على منشآت أمنية في أوكرانيا بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا رويترز: روسيا تسقط 11 طائرة دون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف روسيا ترسل مقاتلة لاعتراض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس روسيا بيلجورود القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان