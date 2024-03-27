مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. هل زوجة حسن الصباح وراء حريق قلعة ألموت؟

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل التي انتهت بحسن الصباح (كريم عبد العزيز)، وهو متفاجئ بحريق كبير وصلت فيه ألسنة اللهب إلى باب غرفته داخل قلعة ألموت، لتتعدد الأسئلة حول من وراء الحريق داخل القلعة المحاصرة من قبل جيش السلطان السلجوقي بركياروق.

دنيا زاد تتوعد زوجها بعد قتل ابنهما

«احذرني يا حسن أنا عدوتك ليوم الدين توقع مني كل شر» كلمات جاءت على لسان دنيا زاد (ميرنا نور الدين) زوجة حسن الصباح، ضمن أحداث الحلقة الماضية من المسلسل، وذلك بعد قيامه بقتل نجلهما الحسين، ويتوقع عدد من المشاهدين أن تكون دنيا زاد هي السبب وراء حريق قلعة آلموت في مسلسل الحشاشين الحلقة 17.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17 بطولة كريم عبد العزيز في تمام الساعة 7:15 مساء على منصة واتش آت الرقمية التي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا، حيث تعرض بعدها على قناة DMC الساعة 9:15 مساء وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.