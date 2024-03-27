بعد الأحداث العديدة التي شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية الحشاشين، يفصل جمهور المسلسل ساعات قليلة عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17، خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الـ16 من المسلسل وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة إجابات الأسئلة التي طرحها المسلسل أبرزها، هل ينجو حسن الصباح من الحريق الذي تعرض له؟

تتواصل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17 ضمن الخريطة البرامجية التي وضعتها شبكة قنوات DMC في موسم الدراما الرمضانية، بجانب عرضها على منصة واتش آت الإلكترونية قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين لتكون على المنصة بحلول الساعة 7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17 في تمام الساعة 9:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، وتتسع مواعيد عرض المسلسل لتشمل 4 إعادات على القناتين حيث تبدأ في الـ 1:45 من صباح اليوم التالي على DMC ثم الـ 6:30 صباحا على DMC دراما، ثم إعادة ثالثة في تمام الـ 1:30 ظهرا على القناة نفسها، بالإضافة إلى إعادة الساعة 4:15 عصرا على DMC