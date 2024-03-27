رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17

كتب:

نورهان نصرالله
12:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

بعد الأحداث العديدة التي شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية الحشاشين، يفصل جمهور المسلسل ساعات قليلة عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17، خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الـ16 من المسلسل وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة لمعرفة إجابات الأسئلة التي طرحها المسلسل أبرزها، هل ينجو حسن الصباح من الحريق الذي تعرض له؟

تتواصل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17 ضمن الخريطة البرامجية التي وضعتها شبكة قنوات DMC في موسم الدراما الرمضانية، بجانب عرضها على منصة واتش آت الإلكترونية قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين لتكون على المنصة بحلول الساعة 7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17 في تمام الساعة 9:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، وتتسع مواعيد عرض المسلسل لتشمل 4 إعادات على القناتين حيث تبدأ في الـ 1:45 من صباح اليوم التالي على DMC ثم الـ 6:30 صباحا على DMC دراما، ثم إعادة ثالثة في تمام الـ 1:30 ظهرا على القناة نفسها، بالإضافة إلى إعادة الساعة 4:15 عصرا على DMC

اقرأ المزيد:

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. سوزان نجم الدين تهدد حوريات الجنة بالقتل

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. فشل محاولة اغتيال الإمام الغزالي

ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حصار جديد لقلعة آلموت

صدمة تصيب عمر الخيام في الحلقة 15 من الحشاشين.. «شخصية مظلمة للصباح»
بقلم نورهان نصرالله