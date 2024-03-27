حسام موافي يحذر من عادة خاطئة يمارسها مرضى السمنة.. تصيب بذبحة صدرية

مشكلات صحية خطيرة يعاني منها مرضى السمنة مثل انسداد الشرايين، والإصابة بالجلطات القلبية والتهابات المفاصل، والذبحة الصدرية، وقد يكون ذلك نتيجة بعد العادات اليومية الخاطئة التي يمارسونها في حياتهم الشخصية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه التلفزيوني، إن هناك عادة خاطئة يمارسها مرضى السمنة وتشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم، وهي «التدخين».

مشيرا إلى أنه يجب على المرضى الابتعاد عنها تماما، حتى لا تسبب لهم مشكلات صحية خطيرة.

مخاطر التدخين على مرضى السمنة

وتابع «موافي» أنه إذا كان مريض السمنة يعاني من بعض المشكلات الصحية، مثل ارتفاع الكوليسترول والسكري، فإن التدخين يكون أكثر خطورة، إذ يجعله عرضة للإصابة بضيق الشريان التاجي، والذبحة الصدرية.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن التدخين السلبي لا يقل خطورة عن التدخين الإيجابي بالنسبة لمرضى السمنة، لذلك من الضروري أن يتم الابتعاد عنه بشكل نهائي.

أضرار التدخين على الصحة

وبجانب ذلك، هناك العديد من المخاطر التي يسببها التدخين على صحة الإنسان، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي منها:

- تغير لون الأسنان وتحويلها للون الأصفر، وذلك بسبب تراكم مركبات من دخان السجائر على الأسنان.

- الإصابة بمرض سرطان الرئة وأمراض الرئة.

- حدوث مشكلات القلب والدورة الدموية.

- الإصابة بداء السكري.

- حدوث مشكلات في العين.

- الإصابة بالبرد والإنفلونزا.