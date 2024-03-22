تحذير من التدخين قبل تناول الإفطار.. تأثير أول سيجارة بعد مدفع رمضان

رغم الأضرار الكثيرة التي تعود على الجسم جراء عادة التدخين، منها الإصابة بأمراض الصدر وسرطان الرئة بل ويصل الأمر إلى الوفاة، فإن خطورة هذه العادة الخاطئة تزداد لدى البعض خلال شهر رمضان الكريم؛ لكونهم يمارسونها بعد مدفع الإفطار مباشرة وقبل تناول الطعام.. فما هي مخاطر التدخين قبل تناول الإفطار أو على الريق؟

خطورة عادة التدخين

سبق لوزارة الصحة والسكان الإشارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إلى أضرار التدخين؛ لكونها من العادات الخاطئة المُدمرة لصحة الإنسان، لافتة إلى أنه يعود على الجسم بأضرار ومخاطر صحية كثيرة، منها الإصابة بالسرطان والانسداد الرئوي.

وأضافت وزارة الصحة أن هذه الأضرار الكثيرة التي تعود على الجسم من جراء التدخين تزداد فرص الإصابة بها عند التدخين على الريق أو بعد فترة طويلة من الصوم، ولذلك يُنصح بتجنب هذه العادة الخاطئة في شهر رمضان الكريم أو على الريق بشكل عام لتجنب أضرارها الكثيرة ومخاطرها.

الإقلاع عن التدخين

ونصحت «الصحة» المواطنين بضرورة الإقلاع عن هذه العادة القاتلة، موضحة أنّ هناك عدة أعراض تظهر على الشخص بعد 5 أيام من الإقلاع عن التدخين، منها الصداع، قلة التركيز، العصبية واضطراب في النوم، لافتة إلى أنّ الصمود لمدة 5 أيام وتجاوز فترة ظهور الأعراض، يساعد في الإقلاع عن التدخين نهائيًا، وأنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن 16328 لتلقي المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

خطورة التدخين على الريق

وحول خطورة التدخين على الريق أو قبل تناول الطعام وقت الإفطار، أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن التدخين على الريق مع القهوة ينذر بإصابة الشخص بـ الأزمات القلبية؛ لافتًا إلى أن جسم الإنسان في هذا الوقت يحتوي على لزوجة في الدم بسبب عدم تناول الطعام لفترة طويلة، وهو ما يُسبب امتصاصًا عاليًا للنيكوتين عند وصوله إلى الدم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على الجسم.

كما أوضح «شعبان» أن النيكوتين يعمل كناقل عصبي في جسم الإنسان بكميات محدودة، إلا أنّ التدخين يتسبب في دخول كميات كبيرة منه تعمل على تعطيل النسب الطبيعية، لتتحول مع الوقت عادة التدخين إلى إدمان.