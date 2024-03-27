«بقطعتي بانيه فقط».. أفضل طريقة لعمل الناجتس في المنزل

الناجتس من الوجبات السريعة المفضلة لدى الأطفال، نظرا لمذاقه اللذيذ، حيث تحرص العديد من الأمهات على إعداده في المنزل لضمان المكونات والحفاظ على صحة أسرتها، لذلك تبحثن بشكل دائم عن طريقة عمل ناجتس المطاعم، والتي نوضحها في السطور التالية:

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير الناجتس باستخدام قطعتين من البانيه فقط، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة:

المقادير

2 قطعة بانيه مفرومين

ربع كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

بصل مفروم

ملح وفلفل

ثوم مفروم

كزبرة مفرومة

شبت مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

بيضة

بهارات

زيت للقلي

طريقة التحضير

في البداية تخلط صدور الدجاج وبصل وثوم وبيض وكزبرة وشبت وملح وفلفل وبهارات في الكبدة.

بعد ذلك تضرب البطاطس المهروسة وبيض وبقسماط ودقيق، وتتبل بملح وفلفل ثم تعجن جيدا مع خليط الدجاج المفروم.

يشكل أقراص صغيرة ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

تغلف الناجتس ثم يغلف بالبيض المخفوق مع اللبن والملح والفلفل.

يتم وضعها في الدقيق والبقسماط المبهر.

تترك لترتاح ثم تقلى في الزيت

طريقة عمل الناجتس بالصوص في الفرن

ناجتس نصف مقلية.

3 ملعقة كبيرة مايونيز.

3 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة كبيرة كريمة.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

نصف عصير ليمونة.

فلفل أسود.

خطوات التحضير