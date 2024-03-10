سعر كيلو البانيه اليوم.. اعرف سجل كام

سعر كيلو البانيه اليوم.. يزداد السؤال عليه مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يزداد إقبال المواطنين على شراء الدواجن البيضاء والبط والأرانب في الأسواق، ويرجع ذلك إلى رغبة الكثيرين في تحضير وجبات إفطار غنية بالبروتين.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم بين 210 حتى 225 جنيها في الأسواق، وحسب الأماكن المباع فيها السلعة.

أسعار الدواجن البيضاء

هذا وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 10- 3-2024 في المزرعة، لكيلو الدواجن بسعر 97 جنيها، ويضاف إليها تكلفة النقل، وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بـ108 جنيهات، وفق المعلن من بورصة الدواجن.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وفقا للمعلن من قبل بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء سعرا متراوحا بين 108 حتى 112 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

هذا وتراوحت سعر الكيلو الفراخ البلدي بين 120 حتى 125 جنيها.

سعر كيلو البط البلدي

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 128 حتى 135 جنيها.

فيما تراوح سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 لـ120 جنيها.