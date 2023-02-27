رئيس شعبة الدواجن: تراجع سعر كيلو «البانية» إلى 150 جنيها واستقرار السوق

تشهد أسعار الدواجن في السوق المصرية استقرارا ملحوظا، بعد تراجع خلال الأيام الماضية بسبب استيراد الدولة للدواجن المجمدة بحسب ما تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سعر الدواجن المحلية في المزرعة 65 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بـ 75 جنيها.

أسعار الدواجن البرازيلية في السوق المصرية

وبالنسبة لسعر الدواجن البرازيلية يباع الكيلو بـ 65 جنيها، ومتوفرة في جميع المنافذ مثل أهلا رمضان وأمان والاستهلاكية ووزارة الزراعة، وتراجع سعر الكتكوت حيث يتراوح سعره بين 12 و15 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البانيه 150 جنيها.

أسباب تراجع واستقرار أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا، ومن المتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يعود ذلك إلى زيادة المعروض وضخ الدواجن البرازيلية تزامنا مع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى حدوث توازن وثبات في الأسعار.