طريقة عمل البانية من غير بيض.. سهلة واقتصادية

يعد البانية من الأكلات المهمة على السفرة المصرية؛ لذلك تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة؛ ولعل أشهر هذه الطرق السهلة والاقتصادية في نفس الوقت هو البانية الكداب الذي لا يحتاج إلى البيض أو الفراخ، بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة

وفي طريقة عمل البانية بطريقة سهلة تحتاجين المقادير التالية:

كيلو من البطاطس.

كوب دقيق ذرة.

نصف كوب من النشا.

بقسماط كريسبي.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة وموفرة

وفي طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة؛ قطعى البطاطس شرائح متوسطة السمك وضعيها مدة 5 دقائق في ماء مغلي مع رشة بسيطة من الملح.

ثم بعدما تصبح البطاطس في طريقة عمل البانية بطريقة سهلة، نصف سوا تقريبًا صفي البطاطس من المياه وضعيها في ماء مثلج.

ثم في وعاء كبير ضعي كوب الدقيق مع نصف كوب النشا والثوم البودر والبصل البودر والكركم والبابريكا وقلبيهم جيدا، وهذه خطوة مهمة في طريقة عمل البانية بطريقة سهلة.

ضعي الماء تدريجيا على المكونات السابقة حتى لا يتكتل.

فى وعاء آخر لعمل البانية بطريقة سهلة، ضعي البقسماط الكريبسي مع رشة من الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك ضعي البطاطس في الخليط الأول ثم قلبيها فى وعاء البقسماط وغلفيها ببلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ويمكن أن يخزن لشهر رمضان .

اقلي البانيه الكداب في زيت غزير ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي ويصفى من الزيت ويقدم ساخنا.

طريقة عمل البانية

كيلو بانية فراخ

2 زبادي

سويت شري صوص

معلقة كبيرة زعتر

معلقة كبيرة بصل بودرة

معلقة كبيرة ثوم بودرة

ملح

فلفل أسود

حبهان بودرة

نصف كوب من النشا

نصف كوب من شوفان مفروم

ونصف كوب من البقسماط

نصف كوب دقيق

زيت للقلي

طريقة التحضير

وفي طريقة عمل البانية بطريقة سهلة اتبعي وصفة فاطمة أبو حاتي التالية:

في بولا كبيرة ضعي الزبادي والملح والزعتر والفلفل والبصل والحبهان والثوم البودرة والشرى صوص وقومي بخلط المكونات مع بعضها جيدًا، وبعد ذلك جهزي قطع الفراخ البانية وضعيها في التتبيلة.

غطي البانيه واتركيه ساعتين للتتبيل، وفي بولة كبيرة أخرى وضعي الدقيق والبقسماط والشوفان والنشا ونقلبهم، ثم تبليهم بملح وبصل وثوم بودرة ونقلبهم مرة أخرى.

جهزي البانية وضعيه في خليط الدقيق والبقسماط في طبق كبير، وبعد عمل كل الكمية، نضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الساخن لتحمير البانية ، وضعيه في طبقي التقديم ويقدم.