مسلسل مليحة الحلقة 2.. سيرين خاس فلسطينية تحلم بالعودة إلى وطنها

كشفت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2، عن الفكرة الأولي لتيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية، الذي قرر أن تكون فلسطين هي الموطن الدائم ليهود العالم كله دون أي منازع، بحيث تصبح فلسطين وطن دائم لليهود لحماية الإمبرطورية البربرية في آسيا والشرق الأوسط ككل، ولحماية مصالح الغرب، وحصل بالفعل تيودور هيرتزل، على موافقة ملوك ورؤساء أوروبا، ومن هنا بدأت هجرة يهود العالم إلى فلسطين، وزاد الأمور قوة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ويتواصل الصراع والأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 2 الليلة.

مسلسل مليحة الحلقة 2

مسلسل مليحة الحلقة 2.. سيرين خاس تحلم بالعودة إلى فلسطين

ويشهد مسلسل مليحة الحلقة 2، قصة مليحة وتجسدها الفنانة سيرين خاس التي تحلم بالعودة إلى أرض فلسطين، وذلك على الرغم من استقرارها في لبيبا مع أسرتها منذ سنوات طويلة، إلا أنها تعيش في حلم دائم ومستمر بالعودة إلى أرض فلسطين، إذ تحتفظ دائم بمفتاح العودة الذي كان مع أسرتها منذ تركت أرض فلسطين، وتتواصل أحداث مسلسل مليحة الحلقة 2 الليلة عبر العرض على أكثر من قناة مصرية.