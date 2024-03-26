ما لا تعرفه عن الانتفاضة الثانية للأقصى بعد ذكرها في مسلسل مليحة

شهدت أحداث مسلسل مليحة، المذاع اليوم، ضمن مسلسلات النصف الأخير من رمضان، الانتفاضة الثانية عام 2000، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

وخلال الحلقة، عانت مليحة بطلة المسلسل من ذكريات الانتفاضة الثانية في فلسطين، المعروفة بالأقصى، المندلعة في 28 سبتمبر 2000، إذ بدأت باستفزازات زعيم حزب الليكود أريئيل شارون، حين دخل باحات المسجد الأقصى وحوله ألف شرطي؛ وهو ما أثار غضب الفلسطينيين واندلعت في اليوم التالي مظاهرات في أحياء بالقدس شهدت استشهاد 7 فلسطينيين لتبدأ أحداث «انتفاضة الأقصى»، التي أسفر عنها استشهاد 4500 شهيد، وأصيب أكثر من 50 ألفا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

استخدم الاحتلال في المواجهات المروحيات

أصيب في أحداث اليوم الأول، من انتفاضة الأقصى من الانتفاضة 20 شابا وفي اليوم الثاني، استشهد 6 شبان و300 جريح، وفي اليوم الثالث عم إضراب شامل وحداد عام، واتسعت رقعة المواجهات ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا واصابة 623، وبينهم الطفل محمد جمال الدرة، في اليوم الراعب استشهد عشرة مواطنين وأصيب 227 آخرين، واستخدم الاحتلال في تلك المواجهات المروحيات وصواريخ اللاو. وامتدت المواجهات إلى داخل أراضي عام 1948، إذ نفذ الفلسطينيون هناك إضرابا شاملا واعتقال 18 من المشاركين.

وظلت فلسطين تفقد أبنائها يوما بعد يوم حتى الثاني عشر من أكتوبر قتل أول جنديان إسرائيليان بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى مدينة رام الله، فردت إسرائيل بشن هجمات صاروخية بالطائرات العمودية، على بعض مقار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

17 أكتوبر إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار خلال الانتفاضة الثانية

وفي يوم 17 أكتوبر، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية، وقوات الاحتلال لم تحتم الهدنة وفي يوم 21 أكتوبر، استشهد العديد من الفلسطيني ما أجج المظاهرات، ووصعد الاحتلال المواجهات وفي 18 مايو 2001، دخلت طائرات الـ(أف 16) المقاتلة معترك الانتفاضة الثانية للأقصى، وقصفت مقرات للشرطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين.

وظلت آلة القتل الإسرائيلية مستمرة حتى فبراير لعام 2005 عد اتفاق هدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قمة «شرم الشيخ».