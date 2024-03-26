مسلسل مليحة الحلقة 1 ينقل معاناة الفلسطينيين.. ذكريات الانتفاضة الثانية

في الحلقة الأولى من مسلسل «مليحة»، تُقدم شخصية فتاة فلسطينية تُدعى مليحة، تاركة أرضها مع أسرتها، قررت الانتقال للعيش في ليبيا بعد أحداث الانتفاضة الثانية في عام 2000.

أحداث الانتفاضة الثانية في فلسطين

وخلال أحداث الحلقة، تعاني مليحة من تراود الذكريات والمشاهد لتهجيرها وأسرتها خلال أحداث الانتفاضة الثانية في فلسطين، المعروفة أيضًا بانتفاضة الأقصى، التي بدأت في 28 سبتمبر 2000 وانتهت رسميًا في 8 فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في قمة شرم الشيخ، ومع ذلك، يعتبر العديد أن الانتفاضة لم تنته بالكامل نظرًا لعدم تحقيق تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرار المواجهات في مدن الضفة الغربية.

وشهدت الانتفاضة الثانية تصاعدًا في المواجهات والأعمال العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك جاء بعد اقتحام زعيم حزب الليكود الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، باحات المسجد الأقصى رفقة نحو ألفي جندي إسرائيلي في صباح الخميس 27 سبتمبر 2000. وقد أعلن حينها أن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية.

واشتعلت الانتفاضة بعد اقتحام زعيم حزب الليكود الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، باحات المسجد الأقصى، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال هذه المواجهات استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 250 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة 13 جنديًا إسرائيليًا.

حادث محمد الدرة

وفي يوم الأحد 30 سبتمبر من ذلك العام، استشهد الطفل محمد الدرة البالغ من العمر 11 عامًا في شارع صلاح الدين بغزة على أيد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الحادثة ساهمت في تأجيج الانتفاضة وتصاعد الاحتجاجات.

ومسلسل مليحة يروي قصة التهجير والصراعات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تجسد مليحة شخصية فتاة تُجبر على ترك ديارها وتهجيرها مع عائلتها في سنوات طفولتها، يتم نقلها للعيش في ليبيا بعد تعرض منازلهم لقصف عنيف. بعد خسارتهم لمنازلهم في فلسطين، تقرر العائلة الهجرة والبدء في حياة جديدة.