«تصديري التغليف»: 12% ارتفاعا في صادرات القطاع خلال شهري يناير وفبراير

ارتفعت صادرات قطاع التغليف والطباعة خلال أول شهرين من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 156 مليون دولار، حسب بيان صحفي لسارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، أشارت فيه إلى نجاح قطاع التغليف في تحقيق زيادة بنسبة 15% في الصادرات، ليسجل 92 مليون دولار في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقابل 80 مليون دولار عن نفس الفترة في العام الماضي، فيما حقت صادرات قطاع الورق زيادة 5%، مسجلة 24.5 مليون دولار مقابل 23.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ارتفاع صادرات قطاع طباعة الكتاب

وكشفت سارة إبراهيم عن تحقيق صادرات قطاع طباعة الكتب زيادة بنسبة 65%، لتصل إلى 6.8 مليون دولار في أول شهرين من العام، مقابل 4.13 مليون دولار فقط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب البيان، فأن الزيادة الملحوظة في الصادرات ترجع إلى فتح أسواق جديدة، نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتغليف والطباعة إلى وجود زيادة في الصادرات إلى الجزائر بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، وإلى الأردن بنسبة 90%، بينما كانت أكبر الدول في الاستيراد من مصر هي ليبيا، التي تصدرت القائمة، قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية.