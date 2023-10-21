المجلس التصديري للتغليف يشارك في الملتقى السنوي للتمور بواحة سيوة

شارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف في الملتقى الدولي السابع للتمور في واحة سيوة، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 عارض من مزارعي ومنتجي التمور في المحافظات المختلفة، كما تشارك 7 شركات من قطاع التغليف في الملتقى لدعم صناعة التمور.

وزار جناح المجلس التصديري للطباعة والتغليف كل من الدكتور نصر الدين حاج أمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بديوان الرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

دور التغليف في صناعة التمور

وأكدت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن التغليف الجيد له دور مهم في صناعة التمور بمختلف أنواعها، وهناك تشابك مباشر بين القطاعين، حيث يعتبر الاهتمام بالتغليف أحد أهم أبواب دعم وزيادة الصادرات في قطاع صناعة التمور لأن التغليف المناسبة يعتبر العنوان الرئيسي للمنتج.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن نمو قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب، حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، إذ يعتبر التغليف هو المرحلة المكملة لمرحلة الإنتاج وهى التى تكمل المظهر العام للمنتج سواء المراد تصديره أو بالسوق المحلي إذ يعتبر تقديم المنتج بشكل بأفضل أحد أبرز أسباب زيادة الكفاءة التسويقية.

صادرات قطاع الطباعة والتغليف

وذكرت «إبراهيم»، أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تساهم بحوالى 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وأن صادرات القطاع سجلت أكثر من مليار دولار فى 2022، كما يمثل القطاع 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، كما يوظف القطاع أكثر من 250 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يجعله أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.