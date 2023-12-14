المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم لقاءات مع ممثلي غرفتي جدة ومكة

عقدت البعثة التجارية المصرية بالسعودية عددا من اللقاءات مع ممثلي الغرفة التجارية في جدة ومكة، لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الهندسية.

البعثة تضم 16 شركة

قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن اللقاءات جاءت بدعم من السفير أحمد عبد المجيد، قنصل مصر في السعودية، وكذلك عمرو عادل، مستشار التمثيل التجاري في السعودية.

وأشارت «حلمي» إلى أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات، بالإضافة إلى وسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية.

اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية التي تضم 16 شركة، وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.