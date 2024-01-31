«المجلس التصديري»: مصر حققت 2 مليار و480 مليون دولار من صادرات الملابس الجاهزة

قالت ماري لويس بشارة، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن مصر سجلت 2 مليار و480 مليون دولار من حجم صادرات الملابس الجاهزة، وذلك بجهد خارق بفضل تكاتف المصدرين لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض الأسعار.

وأضافت بشارة خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج «السفير عزيزة» المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن دولا مثل الإمارات وتركيا تم التصدير لها بزيادة قد تتعدى 75% عن السنوات السابقة.

المعارض الدولية لها دور في الترويج للمنتج المصري

وأوضحت بشارة أن المشاركة بالمعارض الدولية بانتظام لها دور كبير في الترويج للمنتج المصري، وكان آخرها معرض في دبي بمشاركة 11 شركة مصرية بالإضافة لمعرض للملابس الأمريكية في الفترة المقبلة في مدينة لاس فيجاس وهو أكبر معارض الملابس الأمريكية بمشاركة 13 شركة مصرية، لافتةً إلى أن المعارض العالمية تسلط الضوء على المنتج والمصُنِّع المصري.

التصدير لأوروبا

وصرحت بشارة أن «أسبوع الموضة» في النسخة الثانية سيقام في مايو القادم وسيكون احتفالية ضخمة لمصممي الأزياء المصريين، وأشارت إلى أن التصدير لأوروبا يجب فيه استيفاء الاشتراطات البيئية مثل إعادة تدوير مخلفات الصناعة وحتى إعادة تدوير الموديلات السابقة، وهذا الأمر يهتم به كل مصنع، حيث شهدت مشاركة مصممي الأزياء في مؤتمر المناخ الدولي COP27 الذي أقيم في مصر حضورا كبيرا.