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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024 

كتب:

ماريان سعيد
01:16 م | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024 

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024 

تُحدّث وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر كل يوم، إذ يهتم المقيمون في الجزائر والمسلمون من أصحاب البلد، بمعرفة موعد أذان الفجر، وموعد أذان المغرب لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار طوال شهر رمضان وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم 

نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم، وفقًا لكل محافظة من محافظات الجزائر إذ يختلف التوقيت وفقًا لخطوط الطول التي تمر على المحافظات، وهو الاختلاف الذي لا يتعدى دقائق من محافظة لأخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الأربعاء 27-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الأربعاء 27-3-2024 الساعة 7:07 مساء.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويكون موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم في عنابة في تمام الساعة 6:48  مساء، وفي بجاجة الساعة 6:58 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في البليدة الساعة 7:07 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأربعاء 27-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في الجزائر الأربعاء 27-3-2024 في قسنطينة في تمام الساعة 6:52 مساء، بينما في وهران في تمام الساعة 7:21، على أن يكون موعد الإفطار في سطيف في تمام الساعة 6:57 مساء.

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