مجلس جامعة القاهرة يثمّن وجود كلياته في المربع الذهبي Q1 لتصنيف سيماجو

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف سيماجو العالمي وتواجدها ضمن المربع الذهبي Q1 لأفضل 10% من الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم من أكثر من 9 آلاف مؤسسة عالمية، كما أشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها مجلة JAR والتي أصبحت واحدة من أبرز المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس.

واستعرض المجلس المشاركة الدولية لرئيس الجامعة في مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» الذّي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وشارك فيه الدكتور محمد الخشت بورقة بحثية تحت عنوان «من التنوع المميت إلى التنوع الخلاق» وذلك في الجلسة الختامية مع مجموعة من كبار الشخصيات الإسلامية على المستوى الدولي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أنّ الجامعة كمؤسسة ملتزمة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها.

ووافق مجلس الجامعة على بروتوكول نوايا مع وزارة التجارة والصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعات «عين شمس، وحلوان، وبنها» في مجالات البحوث والصناعة وبرامج التدريب، إضافة إلى مذكرة التفاهم بين الجامعة وعدد من الجامعات الخاصة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الحقوق والجامعات الأوروبية بمصر، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

ووافق المجلس، على تعديلات لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية للطفولة المبكرة وذلك بناء على تقرير اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتتضمن برامج الدبلوم العامة والخاصة في التربية للطفولة المبكرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في التربية للطفولة المبكرة، والدبلوم المهني في التربية للطفولة المبكرة للطفل العادي، وفي تخصص إعداد موجه، وتخصص تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد اخصائي صعوبات اللغات والكلام في التربية الخاصة، وفي تخصص إعداد موجه منتسوري في التربية الخاصة، ودرجة الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التربية للطفولة المبكرة.

كما وافق المجلس، على إعداد اللائحة المالية والإدارية لصندوق مبنى مجمع قاعات الامتحانات بعد إجراء التعديلات المطلوبة.

ووافق المجلس على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الجديدة لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب مع مراعاة تطبيق القواعد المنظمة لقانون تنظيم الجامعات. كما وافق المجلس على إضافة بعض المقررات الاختيارية ضمن المقررات الاختيارية المقدمة لطلاب برنامج فارم دي بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس على التعديلات المقترحة ببرنامج بكالوريوس الهندسة المعمارية البرنامج العام لائحة 2023، واللائحة الداخلية بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية دار العلوم.

كما وافق المجلس على تعديل بنود لائحة الماجستير والدكتوراه بقسم التقنية الحيوية بكلية العلوم، واستحداث دبلومين مهنيين 1 و2 في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة، والماجستير المهني في تكنولوجيا علوم التغذية المتكاملة بكلية العلوم، ووافق المجلس على إنشاء إدارة منفصلة لإدارة شؤون الطلاب الوافدين.

ووجّه المجلس الكليات بالانتهاء من إجراءات تشغيل درجات معيدين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها. وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة قيام الكليات بتسديد حصتها في صندوق تحسين العاملين. واستعرض المجلس، الموافقة على بناء دور ثالث للمجمع الطبي للاطفال بمدينة السادس من أكتوبر.