ماذا كانت تفعل أم كلثوم في رمضان؟.. شهر الحظ والنجاح

ماذا كانت تفعل أم كلثوم في شهر رمضان؟.. عنوان تصدر «مانشتيات» إحدى الصحف المصرية عام 1959، سلط الضوء على عادات كوكب الشرق خلال الشهر الفضيل، خاصة وأن صوتها لم يُغادر الأثير الإذاعي طوال رمضان، وذلك خلال حديث صحفي أجرته الصحيفة بالهاتف.

أم كلثوم في رمضان

«بنحاول في رمضان ننظم وقتنا بين الشغل والعبادات، وبنطلع فيه أحسن ما عندنا، وبنستمر رغم ساعات الصيام»، هذا ما كشفته كوكب الشرق عن عاداتها في رمضان، إذ أشارت إلى أنها تستعد للكثير من المشروعات الغنائية التي ستقدمها، منها «هلت ليالي القمر».

متى بدأت أم كلثوم الصوم؟

منذ فجر طفولتها، اعتادت كوكب الشرق أم كلثوم على صيام شهر رمضان، حيث بدأت صيامها في سن السابعة من عمرها، إذ قالت خلال حديثها مع الصحيفة: «من وأنا صغيرة كنت لازم أصوم كل يوم وبحرص كبير، لأني كنت شايفة إن اللي بيفطر في رمضان من غير سبب هيتعرض لحوادث كبيرة، وعدد كبير من الكوارث»، مشيرة إلى أنها اضطرت لذلك وفي نفس اليوم تعرضت لحادث، ما أكد لها هذا، وظلت تحكي الموقف كل شهر في رمضان.

وتُعد هذه العادة دلالة على إيمان أم كلثوم والتزامها الديني منذ صغرها، كما كانت أم كلثوم تحرص على إحياء حفلات الذكر خلال شهر رمضان، وتواجد صوتها على الأثير الإذاعي طوال الشهر الكريم.

روتين أم كلثوم في رمضان

وكانت أم كلثوم تستيقظ في رمضان وتجلس لدقائق حتى تستعيد وعيها، ثم تبدأ التفكير في مشاويرها لقضاء مصالحها، وتقضي ساعات النهار في قراءة القرآن، وتُحيي ليالي رمضان في بيتها بالتلاوة، وإذا كان لديها بروفات، تخرج إليها وتعود قبل الإفطار بنصف ساعة، قائلة: «كنت بجب فطاري يكون خفيف وعصير فواكه»، وبعد صلاة العشاء، تبدأ أم كلثوم في عملها، لترجع في السحور وتتناول الزبادي وتنتظر حتى صلاة الفجر.

طقوس أم كلثوم في رمضان

اعتبرت أم كلثوم شهر رمضان تميمة حظها، إذ عقدت أهم الاتفاقات على المستوى المادي والفني خلال هذا الشهر الفضيل، مضيفة: «له طقوس خاصة وكل حاجة فيه بتبقى الأفضل، وبيحصل لي إنجازات على مستوى الحياة والعمل»، إذ كانت تنتظره من عام لآخر لتحقق إنجازات جديدة، وكانت بلاتوهات التصوير والبروفات تحتضنها لأيام وشهور في شهر رمضان.