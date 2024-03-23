«الهوى دون أهله.. أم كلثوم سيرة ونصًّا».. إصدار جديد عن أسطورة الغناء

أعلنت دار الساقي اللبنانية صدور أحدث المؤلفات التي تتناول تجربة سيدة الغناء العربي أم كلثوم بعنوان «الهوى دون أهله أم كلثوم سيرة ونصًّا» للكاتب اللبناني حازم صاغية.

وحسب كلمة الناشر عن الكتاب: ما الذي جعل أم كلثوم رمزًا قوميًّا عربيًّا قائمًا بذاته كالأرض واللّغة والدّين؟

وأضاف: يضيء حازم صاغيّة على الظّاهرة الكلثوميّة في المجتمع العربيّ، ويتناول هذه «الأسطورة» بكلّ ما تحمله الكلمة من معانٍ إيجابية وسلبية، مشيرة إلى أنه رؤية مختلفة وجريئة وجديدة لمطربة فوق التّحليل والوصف والتّقليد وحتّى المنافسة.

أعمال أم كلثوم:

تعددت الأعمال الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، فقد تغنت جميع ألوان الغناء العربي منها الوطني مثل: «مصر تتحدث عن نفسها - طوف وشوف، يا جمال يا مثال الوطنية»، ومنها ما هو ديني مثل قصيدة البردة لأحمد شوقي، ولد الهدى، كما غنت للشاعر الباكستاني محمد إقبال حديث الروح وللشاعر الكبير بيرم التونسي القلب يعشق.

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: قدمت العديد من الأغاني الرائعة مثل ألف ليلة وليلة، وسيرة الحب، وهذه ليلتى، وغدا ألقاك، كما قدمت للسنيما 6 أفلام منها، وداد عام 1935 ونشيد الامل عام 1937 ودنانير عام 1940 وعايدة عام 1942 وسلامة عام 1944 وفاطمة عام 1947.

- تعاملت أم كلثوم عبر رحلتها الفنية الطويلة مع أهم الملحنين في ذلك الوقت ومنهم الشيخ أبو العلا محمد وزكريا أحمد ورياض السنباطي ومحمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وكمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي وسيد مكاوي.

معلومات عن حازم صاغية

وحازم صاغية كاتب لبناني؛ مولود في 1951، بدأ الكتابة الصحافية عام 1974 في جريدة «السفير»، ثم توالت كتابه في العديد من الصحف منها «الحياة والشرق الأوسط»

كما أصدر عددًا من الكتب التي تدور حول السياسة والثقافة السياسية في لبنان والمشرق العربي، منها «في أحوالنا وأحوال سِوانا، نواصب وروافض، بعث العراق، هجاء السلاح».