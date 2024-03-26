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دراما المتحدة

عازف: معظم أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب باستخدام القانون

كتب:

منار مجدي
07:03 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
ناصف نظمي

ناصف نظمي

قال ناصف نظمي، عازف وصانع لآلة القانون، إن أكثر المقطوعات الموسيقية التي تجمع بين العود والقانون، هي أغنية أنت عمري، ألحان محمد عبد الوهاب، موضحا: «الناس تربط دائما القانون بانترو خاص بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهو أغنية أنت عمري».

وأضاف «نظمي» خلال حواره مع برنامج «باب رزق» تقديم الإعلاني يسري الفخراني، عبر قناة «dmc»، أن الموسيقار محمد عبد الوهاب عمل كثيرا بآلة القانون في أغلب أغانيه مع أم كلثوم تحديدا.

أي شخص يستطيع تعلم القانون

وتابع أن كل أغاني أم كلثوم والموسيقار عبد الوهاب كانت فيها الموسيقى المقدمة طويلة جدا، لافتا إلى أنه يعلم الناس القانون لأنه لديه شغف التعليم، قائلا: «أي شخص يستطيع أن يتعلم القانون بداية من عمر 8 سنوات».  

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