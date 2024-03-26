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دراما المتحدة

عفت السادات: «شهر رمضان فرصة للجلوس مع النفس والقرب من الأسرة»

كتب:

حسن سمير
11:50 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
عفت السادات

عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، إن شهر رمضان هو فرصة للجلوس مع النفس، والقرب من الأسرة ، لأن رمضان يقرب المسافات وهو شهر المودة والرحمة وتكون فيه الأسر حريصة على فتح صفحات جديدة، لكي نكون قادرين على تحمل المسؤولية.

جمال شهر رمضان وتجديده لطاقتنا

وتابع السادات، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن شهر رمضان يعيطينا طاقة جديدة للمستقبل، حيث يحتوي على الكثير من الروحانيات التي تساهم في زيادة القدرة على تحمل أعباء الحياة.

ولفت إلى أن شهر رمضان بطبيعته في حاجة إلى التعامل مع بعض الأمور بشيء من البساطة، والأولوية تكون للأسرة في هذه الفترة، والاستمتاع بالأحفاد الذين يعطونا طاقة جديدة، من أجل تحمل الأعباء مرة أخرى.

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