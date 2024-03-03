على طريقة فراولة.. 3 أحجار كريمة تخلصك من الغيرة وتمنحك شعورا بالسعادة

طلتها مميزة وحضورها طاغي وطريقتها في جذب الزبائن مبتكرة، هي فراولة بطلة المسلسل الرمضاني الذي يحمل الاسم نفسه، وخلال أحداثه تحاول فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، إقناع زبائنها بالمفعول السحري للأحجار الكريمة في جلب السعادة والشعور بالأمان، إذ تعمل مندوبة مبيعات في إحدى الشركات المتخصصة في بيع الأحجار الكريمة والاكسسورات.

هل الأحجار الكريمة لها دور في جلب السعادة ونشر الأمان والشعور بالراحة؟، أسئلة دارت في أذهان المتابعين لبرومو مسلسل فراولة، ونجيب عنها في هذا التقرير، وفقًا لموقع «tinyrituals»، الذي أوضح 3 أنواع من الأحجار الكريمة، تجعلك تتخلص من الغيرة وتشعر بالسعادة، وهي كالتالي:

حجر عين النمر

هناك نوع من الأحجار الكريمة يسمى «عين النمر» ويتخذ شكلًا جماليًا؛ نظرًا لما تعكسه الخطوط الموجودة عليه، فهي مزيج من 3 ألوان الأسود والبرتقالي والذهبي، وكان ذلك السبب وراء تسميته بعين النمر، ويعتقد البعض أن ذلك النوع من الأحجار الكريمة يجلب لحامليه الشعور بالثقة في النفس ويساعد على تخفيف التوتر.

حجر الكوارتز الشفاف

نوع من الأحجار الكريمة الذي يكسب صاحبه الشعور بالسعادة والتفاؤل، وأن الأيام المقبلة تحمل الأفضل، مما تدفعه إلى المعافرة والإصرار لتحقيق أماله وأمنياته في الحياة.

حجر الزبرجد

يتخذ حجر الزبرجد اللون الأخضر الجذاب والمريح للعين، والذي يعتقد أنه يساعد صاحبه أو حامله في التخلص من الشعور بالغيرة، ويكسب الشخص طمأنينة وراحة ويشعره بالمزيد من الأمان.

قصة فراولة مع الأحجار الكريمة

ومن خلال البرومو التشويقي للمسلسل الذي يعرض على قنوات المتحدة، ظهرت فراولة وسط عدد من زبائنها ووضعت في يد كل منهم قطعة من الأحجار الكريمة، وجلست تترقب ردود أفعالهم، وفراولة هي فتاة بسيطة ابنة حارس عقار، تقودها الصدفة إلى العمل كمندوبة مبيعات في إحدى الشركات العالمية، وتسير الأحداث حول محاولاتها المعتادة في بيع الأحجار الكريمة وإقناع العملاء بشرائها، إيمانًا منها أنها تجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

فريق عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة المقرر طرحه في رمضان 2024، بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.