اتحاد الصناعات: مصر تحاول تفعيل سياسة إحلال الواردات

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في اتحاد الصناعات، إن مجموعة «البريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول أخرى، تشهد تبادلا للسلع بينها؛ فبدلًا من دفع أموال مقابل القمح، يُرْسَل سماد على سبيل المثال.

«الجبلي»: تبادل السلع بين الدول يحتاج إلى تنسيق من البنوك المركزية

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «مساء Dmc»، على قناة Dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن موضوع تبادل السلع بين الدول يحتاج إلى تنسيق من البنوك المركزية، ويناسب هذا الأمر إفريقيا إلى حد بعيد لأنها تعاني من مشكلة العملة الصعبة؛ فتفضل تبادل البضائع.

«الجبلي»: مصر تحاول تفعيل ما يسمى بسياسة إحلال الواردات

وتابع «الجبلي» أن مصر تحاول تفعيل ما يسمى بسياسة إحلال الواردات، طالما نستطع إنتاج المنتج بتكلفة اقتصادية، فلا يوجد داع لاستيراده، وبدأت القاهرة في العديد من المشروعات عن طريق مبادرة «ابدأ» التي تدعم هذا الأمر.