«الزراعة»: تكويد وتتبع الصادرات الزراعية لـ11 محصولا ساهم في رفع حجم التصدير

قال السيد عباس مدير المكتب الفني للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الطفرة في الصادرات الزراعية المصرية ما كانت لتحدث لولا الجهود التي تبذل في منظومة الحجر الزراعي والتي جرى العمل عليها منذ عام 2014 والتي قضت على العشوائية في تصدير المنتجات الزراعية.

تطوير منظومة الحجر الزراعي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال منظومة التكويد والتتبع لنحو 11 محصولا وهي العنب والفراولة والفلفل والمانجو والبصل والجوافة والرمان والموالح والفول السوداني والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي.

وتابع أنه جرى العمل بجهد كبير خلال الفترة الماضية حتى لا يكون هناك سوق مغلقة أمام السلع المصرية وهو أمر تطلب الكثير من الجهد الشاق، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، ثم يتم إرساله عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراستة وفحصها ويتم تبادل الزيارات والتنسيق المشترك بين الخبراء من الجانبين للتأكد من تطبيق منظومة التكويد والتتبع بشكل صارم على المحصول بداية من المزرعة وحتى الشحن مرورا بكافة خطوات التعبئة والفحص والفرز وغيرها.

تخفيف استخدام المبيدات

وأشار إلى أنه يتم بشكل دوري متابعة كل ما يستحدث من إجراءات تخص الدول المستوردة من إجراءات وكذلك تتبع ما يدور في العالم من جديد فيما يتعلق بتخفيف استخدام المبيدات في الزراعة واتباع الزراعة الحيوية باعتبارها الأمل المنشود للحفاظ على البيئة والصحة.