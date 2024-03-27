«معلومات الوزراء»: تحسن سوق 10 صادرات مصرية.. بينها الملح والكبريت

كشف مركز معلومات مجلس الوزاء، عن أعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الرابع من 2023، في تقرير بعنوان «الصادرات السلعية غير البترولية»، عن أنّ هناك تحسن سوق تصديرها، وهي «اللؤلؤ غير الطبيعي أو المستنبت، الأحجار الكريمة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والألبسة وتوابعها، والملح والكبريت والأتربة والأحجار، والألبسة وتوابعها».

ارتفاع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023

وفي سياق تطور حكم الصادرات السلعية غير البترولية وفق أعلى السلع خلال الربع الرابع 2023، ارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية مقارنًة بالربع الرابع من 2022 وكان أهمها «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة من 5.5% خلال الربع الرابع 2022 إلى 8.5 خلال الربع الرابع 2023، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) من 4.4% إلى 6.2%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية من 7.2% إلى 7.9%، وألبسة وتوابعها من المصنرات أو الكروشيه من 2.2% إلى 2.9%، وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات من 4.9% إلى 5.4%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت من 3.2% إلى 3.4%، وألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه من 5.1% إلى 5.2% خلال الفترة ذاتها».

وانخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بالربع ذاته من عام 2022، وكان أهمها الأسمدة من 10.8% خلال الربع الرابع 2022 إلى 5.2% خلال الربع الرابع 2023، واللدائن من 6.9% إلى 5.9%، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.3% إلى 4% خلال الفترة ذاتها.

الأحجار الكريمة على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها

وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاء «لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة» على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 739.6 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقارنًة بنحو 475.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022 بزيادة قدرها 264.2 مليون دولار.

وفي المرتبة الثانية جاء «حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) حيث سجل نحو 540.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 376.1 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بزيادة قدرها 164.7 مليون دولار».

الأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها

وجاءت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» في المرتبة الثالثة حيث سجلت 692.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل 617.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2022 بزيادة قدرها 75.1 مليون دولار، وجاءت مجموعة «اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت» كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 8.5%، تليها «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 7.9%، والأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها.

وحول تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023، فقد جاءت الأسمدة على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 451.2 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 931.7 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 480.5 مليون دولار، وجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182.8 مليون دولار خلال الربع الرابع 2023 مقابل نحو 422 مليون دولار خلال الربع الرابع 2022 بانخفاض قدره 239.2 مليون دولار، وجاءت مجموعة اللدائن ومصنوعاتها كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الرابع 2023 بنسبة 5.9%، تليها الأسمدة بنسبة 5.2%.

الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية

وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفق كبرى الأسواق خلال الربع الرابع 2023، حيث جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2023 بقيمة 801.3 مليون دولار ما يمثل 9.2% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 763.1 مليون دولار وبنسبة 8.7%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 716.4 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم ليبيا بقيمة 559.9 مليون دولار وبنسبة 6.4% وإيطاليا بقيمة 440.8 مليون دولار وبنسبة 5% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير

وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكدا أنّ الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في «الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية»، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.5 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.