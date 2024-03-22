تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41616 طن تشمل 2854 طن رمل و6740 طن يوريا و2394 طن كسب فول صويا و2100 طن مولاس و9151 طن كلينكر و108 طن ملح و105 طن كحول و18164 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54724 طن تشمل 23621 طن قمح و10736 طن خردة و5300 طن فول و3185 طن حديد و950 طن خشب زان و1500 طن كسب عباد شمس و7200 طن كسب فول صويا و800 طن بضائع متنوعة و3750 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1432 طن.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 604 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 70673 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125562 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة.