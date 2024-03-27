مسلسل مليحة.. ما هو مفتاح العودة الذي ظهر في أول حلقة وعمره 75 سنة؟

طفلة فلسطينية صغيرة تخرج من فلسطين منذ الانتفاضة الثانية 2000 وهي تحمل دميتها الصغيرة ومفتاح العودة على أمل الرجوع لأرضها بعد تحريرها، فتصبح لاجئة بصحبة أسرتها في ليبيا، هكذا بدأت ملامح الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، بطولة النجم دياب، والفلسطينية سيرين خاس.

وبدأت أحداث مسلسل مليحة عام 2012، حيث تعيش «مليحة» سيرين خاس رفقة أسرتها في ليبيا، تعمل ممرضة وتعلق مفتاح العودة بمنزلها على أمل العودة لفلسطين من جديد، ليضج المشهد بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالحلقة الأولى من العمل.

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. مفتاح فلسطين وحلم العودة يراود عائلة مليحة

ما هو مفتاح العودة الذي ظهر في أول حلقة وعمره 75 سنة؟

مفتاح العودة، أبرز مشاهد مسلسل مليحة، خلال أحداث الحلقة الأولى، حمله الأجداد وتوارثه الأحفاد، مهما تعددت مواطنهم يظلون يحملون مفتاح حلم العودة الفلسطيني.

ووفق ما ذكره الدكتور سليم رياض المحلل السياسي الفلسطيني، في حوار تلفزيوني عبر dmc، فإنّ مفتاح العودة، هو «فكر رمزي» حول حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وتحريرها للقضاء على فكرة الاحتلال بأنّ الأجداد يموتون والأحفاد ينسون، وهذا أمر خاطئ، فالمفتاح هو مقاومة فكرية داخل الأطفال ليستمروا في النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أنّ المفتاح هو رمز لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم بعد تهجيرهم منها خلال «النكبة» في عام 1948، حتى الوقت الحالي.

مسلسل مليحة

وسلطت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، الضوء على الأحداث التي عاشتها مصر والمنطقة في هذا الوقت 2012، إذ يخدم الضابط أدهم «دياب»، على الحدود المصرية الليبية بمدينة السلوم في هذا الوقت، خاصة عقب ثورات الربيع العربي.

والمسلسل مليحة تأليف رشا الجزار وإخراج شريف عرفة، وبطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.