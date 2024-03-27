يكشف مسلسل مليحة الذي يُعرض على أكثر من فضائية، ما عاشته فلسطين قبل 100 عام، ويوضح كيف كانت آمنة مطمئة يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود دون كراهية، كما يرصد تغيّر الأحداث بعد وعد بلفور عام 1948 انتهاء إلى المأساة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم، ومع موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل مليحة على قناة ON E، تتكشف المزيد من الأحداث.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل مليحة على قناة ON E

وينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل مليحة على قناة ON E، حيث تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول القضية الفلسطنية والمخطط الواضح والمستمر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ أكثر من 76 عاما، حرب 48 ووعد بلفور، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة ON E الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 2 على تطبيق واتش إت من الساعة السادسة مساء.

نجوم مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تأليف رشا الجزار وإخراج شريف عرفة، وبطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.