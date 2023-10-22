إقبال طلابي على التبرع بالدم بجامعة بني سويف الأهلية للأشقاء الفلسطينيين

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، انطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين داخل حرم الجامعة الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

إقبال طلابي على حملة التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

وأشاد رئيس الجامعة، بالإقبال الكبير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني بالتواجد بإعداد كبيرة على حملة التبرع بالدم، الأمر الذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً داعماً للشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.

خدمات طبية ضمن حملة التبرع بالدم

وتوجه رئيس جامعة بني سويف بالشكر لفريق العمل الطبي القائمين على حملة التبرع، مؤكداً على تقديم خدمات العلاج المجانية والدعم الطبي الكامل للطلاب الذين لم يستوفوا معايير التبرع من نسبة الهيموجلوبين في الدم، ومعدل ضغط الدم، ومعدل النبض.

وكانت جامعة بني سويف، أطلقت الاسبوع الماضي حملة للتبرع بالدم، وسط إقبال منقطع النظير من الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة.