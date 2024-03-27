«القاهرة لتكرير البترول» تطمئن المواطنين: نعمل بكامل طاقتنا بعد حريق محطة الخصوص

أكد المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأنه بخصوص الحريق الذي نشب اليوم في الثامنة صباحا بمحطة معالجة الصرف الصحي بالخصوص، فإنها تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة 3 كيلومترات.

وأضاف أنه لا يوجد أي صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث.

وشاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في السيطرة على الحريق.