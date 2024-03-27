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دراما المتحدة

«القاهرة لتكرير البترول» تطمئن المواطنين: نعمل بكامل طاقتنا بعد حريق محطة الخصوص

كتب:

مارينا رؤوف
12:14 م | الأربعاء 27 مارس 2024
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

أكد المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأنه بخصوص الحريق الذي نشب اليوم في الثامنة صباحا بمحطة معالجة الصرف الصحي بالخصوص، فإنها تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة 3 كيلومترات.

وأضاف أنه لا يوجد أي صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث.

وشاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد في السيطرة على الحريق.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.