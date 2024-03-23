حدث آخر 10 سنوات.. 1.2 تريليون جنيه استثمارات في مشروعات البترول

تعمل الدولة المصرية على تطوير كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الـ10 سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تمثل ذلك في التكليفات الواضحة للحكومة خلال الأعوام الماضية.

تطور في قطاع البترول خلال الـ10 سنوات الأخيرة

ووفقًا لما جاء في كتاب حكاية وطن، فقد شهد قطاع البترول والثروة المعدنية تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشرة الأخيرة.

- 1.2 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2023، منها 844.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها، و344 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات جاري تنفيذها، هذا بخلاف مشروعات جاري دراستها للبدء في التنفيذ بقيمة 138 مليار جنيه.

- بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي 2022/2021 بنسبة 21.2.

- 86.9 % نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية خلال عام 2022/2021، بالمقارنة بعام 2015/2014.