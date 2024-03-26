«البترول» توقع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية في خليج السويس

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس للحفر، توقيع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والإنتاجية في بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس، وذلك بين تحالف شركة أديس للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتي سوكو وأوسوكو للبترول.

الاتفاقيتان نتاج أول مزايدة عالمية

وتعد الاتفاقيتان نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة، في عام 2023، بخليج السويس.

ووقع الاتفاقية الأولى أحمد محيي المدير الإقليمي لشركة أديس، وحسام عوض الله رئيس شركة غارب، مع المهندس محمد الخياط رئيس شركة سوكو للزيت، وذلك في مناطق رأس بدران وخليج الزيت، ومع المهندس وليد الأعصر رئيس شركة شقير البحرية للزيت أوسوكو فى الاتفاقية الثانية، في مناطق شقير وجازورينا ورأس العش وإيست زيت وأشرفي.

زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد

وعقب التوقيع، أكد «الملا» أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق أقصى استفادة من الحقول المتقادمة، من خلال انتقاء أفضل الشركات التي تمتلك إمكانات متطورة، خاصة أن هذه المناطق لا تزال تزخر بإمكانات واعدة.

وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها في الحقول المتقادمة يحسن الأداء الاقتصادي، ويقلل فاتورة الاستيراد، فضلاً عن استغلال البنية التحتية المتميزة التي تمتلكها الشركتان فى مناطقهما.

وحضر التوقيع الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي محمد محيي نائب رئيس الهيئة للاستكشاف، والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للإنتاج، والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات، ويحيى الروبي المستشار القانوني لهيئة البترول.