نقيب الفلاحين: أكثر من 3650 إنجازا للرئيس السيسي بقطاع الزراعة خلال 10 سنوات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الإنجازات التي تحققت في مصر بالقطاع الزراعي خلال 10 سنوات ماضية منذ 2014 وحتى 2024 خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تتخطى 3650 إنجازا بمعدل كل يوم إنجاز.

وأضاف «أبوصدام» في بيان، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس السيسي في 2019 تضم نحو 1436 قرية في 52 مركزا يتم فيها تنفيذ آلاف المشروعات القومية التي تخدم القطاع الزراعي مثل الصرف الصحي والزراعي وتطوير المنشآت الزراعية، وإنشاء مراكز جديدة للخدمات الزراعية المجمعة بكل القرى وتبطين الترع والتي سيتم فيها تبطين وتأهيل نحو 1500 كيلومتر من الترع بنهاية العام الحالي.

إنجازات الرئيس في القطاع الزراعي

وتابع أنه في إطار التوسع الأفقي بالقطاع الزراعي استهدفت الدولة استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان من خلال مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، فضلا عن إحياء مشروع توشكى واستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في الصحراء بسيناء والصعيد والوادي الجديد وقبل كل ذلك العمل بجدية على وقف التعديات على الأراضي الزراعية.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء

وأشار إلى أنه في مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو، الذي يستفيد منه الآلاف من المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد على 600 نقطة للتلقيح الاصطناعي بالوحدات البيطرية، بالإضافة إلى تنظيم آلاف القوافل البيطرية التي تجوب المحافظات لعلاج المواشي مجانا، ونشر ثقافة تحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتوفير الأمصال واللقاحات بالوحدات البيطرية للوقاية من الأمراض.

وتابع نقيب الفلاحين، أن مصر في عهد السيسي تربعت على المركز الأول إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي من خلال مشروعات عملاقة في الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس مع زيادة الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها.