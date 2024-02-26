نقيب الفلاحين: انخفاض الأسعار في سوق المواشي الحية واللحوم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ أسواق المواشي الحية شهدت تراجعا في الأسعار، إذ انخفضت أسعار المواشي الحية من ألفين إلى 5 آلاف جنيه في الرأس الواحدة، فيما انخفضت أسعار القائم نحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد، مشيرًا إلى أنّ أسعار الأبقار والجاموس انخفضت من 90 ألفا للرأس إلى 85 ألف جنيه في الأصناف المميزة.

كيلو عجول البقري القائم بـ175 جنيها

وأضاف عبدالرحمن، أنّ كيلو عجول البقري القائم يباع حاليًا بـ175 جنيهًا بعدما كان يباع بـ180 جنيهًا، فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القائم بـ160 جنيها بعدما كان 165 في الأصناف المميزة.

كما انخفضت أنواع ومستلزمات الأعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن، إذ يباع حاليًا طن فول الصويا بـ36 ألفا و500 جنيه وطن الذره الصفراء المحلي بـ17 ألفا و700 جنيه، ويباع المستورد منها بـ16 ألفا و800 جنيه، فيما يباع طن علف المواشي بـ19 ألفا و500 جنيه، وتباع بعض الأنواع بـ21 ألف جنيه، ويباع طن فول الصويا بنحو 37 ألفا و500 جنيه، كما يباع طن تسمين الدواجن بـ29 ألفا و200 جنيه، وطن علف الدواجن البياضة بـ25 ألفا و400 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد عبدالرحمن أنّ أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة استقرت عند 380 جنيهًا للكيلو، و400 جنيه في بعض الأماكن، وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم المستوردة بـ170 و230 جنيهًا للكيلو في بعض الأماكن، وفي معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيهًا للكيلو، فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة بين 88 و87 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو.