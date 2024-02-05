نقيب الفلاحين عن زيادة حافز توريد القصب: مكسب الفدان سيصل إلى 80 ألف جنيه

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحوافز التي أعلنت عنها وزارة التموين، الخاصة بأسعار توريد قصب السكر، مرضية للغاية والفلاحين في حالة فرح؛ لأن زيادة الحافز يصل لـ500 جنيه في الطن، يعني أن الفدان يصل مكسبه إلى 80 ألف جنيه، في حال إنتاج 40 طنا».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة يقطع الطريق على أصحاب عصارات القصب ومصانع العسل الأسود الذين يشترون القصب من المزارعين بسعر مقارن للسعر المعلن من وزارة التموين، وهو ما يوفر في النهاية السكر الأبيض للمستهلك المصري بسعر مناسب.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت اليوم صرف حافز توريد لمحصول قصب السكر للعام الحالي فوق السعر الأساسي المقرر، بقيمة 1500 جنيه للطن.

زيادة حافز التوريد لـ500 جنيه

وقررت الوزارة زيادة 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول حتى 30 طنا للفدان، ليصل إجمالي توريد الطن 1800 جنيه، اما في حالة توريد 40 طنا للفدان فيتم زيادة 400 جنيها في الطن ليصل إجمالي توريد الطن 1900 جنيه، وفي حال توريد 40 طنًا للفدان سوف يتم زيادة الحافز لـ 500 جنيه في الطن ليصبح 2000 جنيه للطن.

ونوهت وزارة التموين بأن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قام بالتوريد فعليا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان عن زيادة سعر توريد الطن.

مساحة قصب السكر

من جانبه قال الدكتور ايمن عش، مدير معهد المحاصيل السكرية أن مساحة زراعة القصب في مصر تتراوح ما بين 220 لـ250 ألف فدان للمزارعين الموردين لمصانع السكر، بينما تبلغ المساحة الكلية في مصر من 340 لـ360 ألف فدان للمساحة.

وأضاف أن السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تعمل على تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتماشي مع الأسعار العالمية مع إعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير التقاوي المعتمدة المدعمة والاسمدة المدعمة والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في قصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس والذرة.