نقيب الفلاحين: انخفاض كبير في أسعار الفاصوليا قبل شهر رمضان

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الفول السوداني تشهد حالة من الثبات في الأسواق، حيث يصل سعر كيلو الفول السوداني إلى المستهلك في الأسواق بنحو80 جنيها، متوقعا أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبوصدام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفول السوداني المتواجد حاليا في الأسواق يعتبر فول قديم، بينما ستتراجع الأسعار مع موسم حصاد الفول السوداني.

انهيار أسعار الفاصوليا

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار الفاصوليا البيضاء تشهد حالة من الانهيار في الأسواق، حيث سجل سعر طن الفاصوليا البيضاء نحو 65 ألف جنيه بعد أن كان قد وصل إلى نحو 100 ألف جنيه، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها للكيلو، متوقعا مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى إن سعر كيلو الأرز الأبيض يصل للمستهلك في الأسواق بنحو يتراوح ما بين 30 إلى 33 جنيها في البيع بالتجزئة، حيث يعتبر هذا السعر عادل لكلا من المنتج والمستهلك، موضحا أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل نحو 18 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 19 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض الحبة ما بين 30إلى 33 ألف جنيه.

توقعات أسعار الأرز الفترة المقبلة

وتابع أبو صدام، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الأرز استقرارا في الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، لاسيما في ظل توافر الأرز في المخازن وزيادة المعروض في الأسواق، فضلا عن انهيار أسعار الدولار في السوق الموازية وهو ما انعكس على تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق.