مسلسل مليحة الحلقة الثانية.. رحلة أمل وسط نيران الظلم والتهجير

تناول مسلسل مليحة بداية تهجير اليهود من دول العالم الأوروبية، لتصبح فلطسين وطنهم، وبدأت أحداث المسلسل إذ تعيش مليحة التي تجسد دورها الفنان سيرين خاس، بصحبة أسرتها في ليبيا، وتعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية، بعد تهجيرها من أرضها فلسطين التي كانت تحبها كثيرا.

وتقضي مليحة حياتها ما بين العمل في المستشفى ورعاية أسرتها، لكن حلم العودة إلى بلدها يظل يراودها، وتحفظ بمفتاح العودة على حائط منزلها في ليبيا، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة الثانية.

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مسلسل مليحة الحلقة الثانية

وسلط المسلسل الضوء على انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، والصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي استمرت حتى عام 2005، وعلى أثرها اضطرت أسرة مليحة للهجرة إلى ليبيا، ليستمر مسلسل مليحة الحلقة الثانية في تناول الكثير من الأحداث التي تخص القضية الفلسطينية.