فيروس خطير ينتشر بين أطفال اليابان.. ما هو التهاب الحلق العقدي؟

يراقب العلماء حول العالم فيروسات من الممكن انتشارها بين البشر، منذ تفشي جائحة كورونا في العديد من البلدان، وفي جائحة أخرى حذرت السلطات الصحية اليابانية من انتشار فيروس الحلق العقدي القاتل، إذ زادت حالات الإصابة به بنحو ثلاثة أضعاف عن العام الماضي خاصةً في طوكيو، ومن المتوقع انتشاره في العديد من البلدان، وهو عبارة عن التهاب يبدأ من الحلق وينتشر في جميع أنحاء الجسم، وزادت معدلات الإصابة به أربعة أضعاف عن السنوات الخمس الماضية.

التهاب الحلق العقدي

امتلأت مستشفيات الصين بحالات أمراض الجهاز التنفسي وخاصةً الأطفال الذين يشكون من التهابات فيروس الحلق العقدي القاتل، ووفقًا لتقرير وزارة الصحة فإن سجلت اليابان 474 حالة إصابة بالوباء الأكثر خطورة، ووصل معدل الوفيات إلى 30%، لأنه ينتشر في جميع أنحاء الجسم، مما قد يسبب فشل الأعضاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية، وهناك ارتفاعًا في الحالات المرتبطة بالفيروسات الأنفية.

وفيروس الحلق العقدي القاتل هو عدوى شائعة تصيب وتؤثر على كل الفئات العمرية، خاصةً الأطفال ضعيفي المناعة وتنتشر ببكتيريا في الجسم، وتجعل الحلق شديد الاحتقان والتشرخ، ووفقَا لما ذكره الدكتور هيتوشي هوندا، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فوجيتا الصحية، في حديثه لوكالة «رويترز»، فإن المرض ليس مرضًا تنفسيًا فقط مثل فيروس كورونا بل هو أكثر خطورة، لذلك من الممكن أن يؤدي إلى حالة وبائية.

أسباب التهاب الحلق العقدي

التهاب الحلق العقدي هو عدوى بكتيرية، وبحسب ما ذكر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإنه التهاب الرئة الأكثر خطورة، ويسبب مضاعفات مثل الحمى الروماتيزمية، وهو موجود في كل أنحاء العالم، ويزداد مع زيادة التهاب الحلق، وبحسب موقع «Mayo clinic»، المتخصص في الشؤون الطبية، فإنه له علامات وأعراض الْتهاب الحلق.

أعراض التهاب الحلق العقدي

وأضاف «الحداد»، الأعراض المرتبطة بالتهاب الحلق العقدي، وهو أكثر حدة مقارنةً بالأنواع الأخرى من التهاب الرئة:

ألم الحلق.

صعوبة البلع المؤلم.

احمرار وتورم اللوزتين.

طفح جلدي.

الشعور بالغثيان.

القيء الشديد خاصة عند الأطفال الصغار.

آلام الجسم.

الصداع.

سيلان الأنف.

ألم الأذن.

ألم الصدر الناتج عن السعال.

الفئات الأكثر تعرضًا

وتصيب هذه العدوى أي شخص ولكنها أكثر شيوعًا وانتشارًا بين الأطفال، ويمكن أن تنتشر عبر الرذاذ أو نقل البكتيريا إلى الأنف أو القرب من شخص مريض، كما تزيد حدة المرض لدى الأشخاص المصابين بضعف المناعة، وتشمل مضاعفات التهاب الحلق العقدي الآتي:

الإصابة بنوع أكثر حدة من التهاب الرئة.

تفاقم أعراض الربو.

انتشار العدوى وتسبب عدوى في اللوزتين.

الجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى.

تفاعلات التهابية من التهاب المفاصل والحمى الروماتيزمية.

طرق الوقاية من التهاب الحلق العقدي

وتتمثل طريقة الوقاية من عدوى التهاب الحلق العقدي في: