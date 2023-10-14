أسباب تكرار التهاب الحلق واللوزتين مع تقلبات الطقس.. أعراض تظهر في الخريف

مع تغيرات الطقس وتقلبات الجو، يصاب كثير من الأشخاص بالتهاب في الحلق ونزلات البرد المختلفة، وهو ما يجعلهم يشعرون بالتعب ويعانون من الأعراض المختلفة التي تجعلهم لا يقدرون على ممارسة مهام حياتهم اليومية.

الدكتور أحمد فرحات، طبيب الأنف والأذن، يقول في حديثه لـ«الوطن»، إن التهاب الحلق يصيب العديد من الأشخاص نتيجة العديد من الأسباب، منها فيروسية أو بكتيرية، وهو ما يتوجب على الشخص أن يهتم بإصابته ويعالجها بشكل صحيح ولا يتهاون في المرض.

التهاب الحلق

وقال فرحات، إن التهاب الحلق قد ينتج عن التهاب اللوزتين، التي تؤثر على الشعور بألم في الحلق، وصعوبة في البلع، وهو ما يمكن أن تتفاقم نتائجه للإصابة بالروماتيزم.

وشدد فرحات، على عدم التهاون في الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين، خاصة عند وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع الشعور بالعجز عن الوقوف على القدمين جيدا، خاصة مع ظهور بقع فاتحة في الحلق واللوزتين، بالإضافة إلى القيء المستمر.

أسباب الإصابة بالتهاب الحلق وعلاجه

قد تكون الفيروسات هي العامل الأساسي المسؤول عن غالبية حالات التهاب الحلق، وبعض الحالات يجب إعطائها علاجا بالمضادات الحيوية، رغم أن جزء كبير منها لن يكون فعّالًا ولن يُؤثر على المرض، وفي حال إذا كانت الإصابة بسبب فيروسي، فيمكن أخذ مضادات للالتهابات ومذيب للبلغم وبخاخات.

التهاب اللوزتين والحلق

وأشار فرحات، إلى أنه في حال الإصابة بالتهاب الحلق أكثر من مرة في الشهر، فيجب البحث عن سبب ذلك، فقد يكون السبب مناعي، وإذا أصيب الشخص بالتهاب اللوزتين أكثر من 3 مرات في العام فيجب عليه إجراء عملية لإزالتهما.