رحمة رياض تضع طفلتها الأولى.. ما اسمها؟ (صورة)

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم، استقبال مولودتهما الأولى، التي أطلقا عليها اسم «عالية».

‎وشارك الثنائي رحمة رياض وألكسندر علوم، النبأ السعيد لمتابعيهما، وذلك عبر حساباتهما على موقع «إنستجرام»، إذ نشرا صورة تحمل يد طفلتهما، مدونين: «الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى (عالية)، اللَّهمَّ أنْبتَهَا نباتًا حسنًا واجْعلْهَا قُرَّة عَيَّن لَنَا».

كما دون الزوجان باللغة الأجنبية ما يحمل معنى: «عالية ملاكنا الصغير قد وصل هنا وأخيرا، الحمد لله».

الجمهور يتفاعل مع منشور رحمة رياض

وتفاعل المتابعون من النجوم والجماهير مع الصورة بشكل كبير، مدونين عبارات مباركة ودعاء بدوام الصحة والعافية.

رحمة رياض تفقد جنينها الأول

الجدير بالذكر أن الفنانة العراقية رحمة رياض، كانت خسرت جنينها الأول بسبب وعكة صحية في بداية عام 2023، وقالت حينها: «حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله بتحسن دعواتكم ليا بالشفاء».