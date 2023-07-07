4 شقيقات أمريكيات ينتظرن المولود الأول في وقت واحد (صور)

تنتظر 4 سبدات شقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية، الطفل الأول لكل منهن في نفس الوقت، وسط فرحة وحماس مشترك بينهن.

4 شقيقات ينتظرن مولودا في نفس التوقيت في أمريكا

وقالت جيسيكا حنا، الأخت الكبرى لبرنامج «صباح الخير يا أمريكا»: «أعرف أن الكثير من الناس سيعتقدون أننا خططنا للأمر، ولكن مع وجود اثنتين منا لديهما بعض المشكلات في الخصوبة، فهذا دليل على عدم التخطيط للأمر، هي فقط صدفة جميلة غير متوقعة».

وقالت إنها ستستقبل مولودها الأول برفقة شقيقاتها جوردان ساتون وجينا بريمسكي وجادن لورتز في نفس العام.

تعزيز العلاقة بين الشقيقات بسبب الحمل

وأضافت الشقيقة الثانية ساتون، البالغة من العمر 27 عامًا، أنها أول من ستستقبل مولودها في أغسطس المقبل مع زوجها ديلان، فضلا عن بريمسكي البالغة من العمر 33 عاما، ولورتز البالغة من العمر 25 في نفس الشهر.

ويذكر أن لورتز تعيش في ولاية في تكساس، وتعيش بريمسكي في كولورادو، في حين تعيش كل من ساتون وحنا في نبراسكا، وبالرغم من اختلاف الأماكن إلا أنهن على اتصال وثيق ببعضهن البعض وتحديدا خلال فترة الحمل.

وقالت حنا: «نرسل دائمًا التوجيهات لبعضنا البعض بشأن الحمل وسلامة الجنين، كما نذهب معا الي الطبيب لمتابعة حالة الجنين في نفس التوقيت».