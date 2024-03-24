حسن هجرس: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.

الحوار الوطني

وثمن «هجرس» في بيان له اليوم الأحد، تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لإصدار قانون المحليات، موضحا أن إقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة أصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.

انتخابات المحليات

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضي على البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للحوار الوطني، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، ما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات.