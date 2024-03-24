رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حسن هجرس: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يقطع الطريق على المشككين

كتب:

محمد أباظة
05:34 م | الأحد 24 مارس 2024
الدكتور حسن هجرس

الدكتور حسن هجرس

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.

الحوار الوطني

وثمن «هجرس» في بيان له اليوم الأحد، تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لإصدار قانون المحليات، موضحا أن إقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة أصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.

انتخابات المحليات

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضي على البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل للحوار الوطني، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، ما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات.

اقرأ المزيد:

برلماني: تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني تعد بداية جديدة لمستقبل أفضل

النائب محمد عبد الحميد: الحوار الوطني وراء نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي

برلمانية: تنفيذ الحكومة لمخرجات «الحوار الوطني» يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب

عضو بـ«الشيوخ»: تقرير تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة في التعامل معه
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.